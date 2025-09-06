В Лондоне произошел пожар в бывшем телецентре BBC
Киев • УНН
В Лондоне горело здание Helios Building бывшего телецентра BBC, переоборудованное под квартиры и ресторан. Пожар охватил верхние этажи, один человек получил медицинскую помощь.
В ночь на субботу, 6 сентября, в лондонском районе Уайт-Сити произошел крупный пожар в бывшем телевизионном центре BBC, который до 2013 года был штаб-квартирой телерадиокомпании. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Лондонская пожарная бригада проинформировала, что на тушение пожара в девятиэтажном здании на улице Вуд-Лейн были вызваны около 100 пожарных и 15 пожарных машин.
На кадрах с места происшествия видно, что пожар охватил здание Helios Building в телевизионном центре, которое было переоборудовано под квартиры и ресторан.
Пожар в настоящее время охватывает верхние этажи здания. Горит ресторан, внешняя терраса и воздуховоды. Неизвестное количество квартир также может быть охвачено огнем
Представитель Лондонской службы скорой помощи также подтвердил, что один человек получил медицинскую помощь на месте.
Спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей соседних зданий в районе Уайт-Сити.
Из-за пожара улица Вуд-Лейн закрыта для движения, граждан призывают избегать района.
Причины возгорания выясняются.
