Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
06:10 • 12872 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 22143 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 33262 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41539 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 30584 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 39518 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 43723 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36757 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 69907 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
В Лондоне произошел пожар в бывшем телецентре BBC

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В Лондоне горело здание Helios Building бывшего телецентра BBC, переоборудованное под квартиры и ресторан. Пожар охватил верхние этажи, один человек получил медицинскую помощь.

В Лондоне произошел пожар в бывшем телецентре BBC

В ночь на субботу, 6 сентября, в лондонском районе Уайт-Сити произошел крупный пожар в бывшем телевизионном центре BBC, который до 2013 года был штаб-квартирой телерадиокомпании. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Лондонская пожарная бригада проинформировала, что на тушение пожара в девятиэтажном здании на улице Вуд-Лейн были вызваны около 100 пожарных и 15 пожарных машин.

На кадрах с места происшествия видно, что пожар охватил здание Helios Building в телевизионном центре, которое было переоборудовано под квартиры и ресторан.

Пожар в настоящее время охватывает верхние этажи здания. Горит ресторан, внешняя терраса и воздуховоды. Неизвестное количество квартир также может быть охвачено огнем

- заявили в пожарной службе.

Представитель Лондонской службы скорой помощи также подтвердил, что один человек получил медицинскую помощь на месте.

Спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей соседних зданий в районе Уайт-Сити.

Из-за пожара улица Вуд-Лейн закрыта для движения, граждан призывают избегать района.

Причины возгорания выясняются.

В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД04.09.25, 20:30 • 46928 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
