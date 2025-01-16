У лютому через морози можуть повернутися відключення електроенергії

У лютому 2025 можуть повернутися відключення електроенергії, якщо розпочнуться морози. Про це повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ24", пише УНН.

Деталі

За словами Харченка, наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільно, утім, якщо температура сягне -5°C і нижче, то вимкнення повернуться.

Лютий може бути дуже складним. Якщо будуть морози — буде складно. І якщо будуть температури -5 і нижче, напевно, що повернуться обмеження постачання електрики. Але у всьому іншому маємо резерви обладнання, маємо розуміння, що робити і як

Крім того, директор центру досліджень енергетики наголосив, що країна-агресор не припиняє свої спроби вразити компресорні станції і газосховищ, які знаходяться на поверхні.

Поки що успіху не мали, суттєвого успіху не мали. І дійсно, я думаю, що якихось апокаліптичних результатів чекати не варто. Але з іншого боку, пошкодження відбуваються і тут треба і зміцнювати захист, і це питання не абсолютно прозоре і зрозуміло, і воно реалізується, тобто над ним працюють