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У лютому через морози можуть повернутися відключення електроенергії

У лютому через морози можуть повернутися відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 108254 перегляди

Директор центру досліджень енергетики попередив про можливі відключення електроенергії у лютому 2025 при температурі нижче -5°C. Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.

У лютому 2025 можуть повернутися відключення електроенергії, якщо розпочнуться морози. Про це повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі  "Київ24", пише УНН.

Деталі

За словами Харченка, наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільно, утім, якщо температура сягне -5°C і нижче, то вимкнення повернуться. 

Лютий може бути дуже складним. Якщо будуть морози — буде складно. І якщо будуть температури -5 і нижче, напевно, що повернуться обмеження постачання електрики. Але у всьому іншому маємо резерви обладнання, маємо розуміння, що робити і як

- говорить Харченко.

Крім того, директор центру досліджень енергетики наголосив, що країна-агресор не припиняє свої спроби вразити компресорні станції і газосховищ, які знаходяться на поверхні.

Поки що успіху не мали, суттєвого успіху не мали. І дійсно, я думаю, що якихось апокаліптичних результатів чекати не варто. Але з іншого боку, пошкодження відбуваються і тут треба і зміцнювати захист, і це питання не абсолютно прозоре і зрозуміло, і воно реалізується, тобто над ним працюють

- зазначив експерт.

Нагадаємо 

Окупанти почали використовувати всі наявні види зброї для знищення енергетичної інфраструктури України. Застосовують касетні боєприпаси та нові зразки озброєння, що ускладнює відновлення об'єктів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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