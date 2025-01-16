В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии
Киев • УНН
Директор центра исследований энергетики предупредил о возможных отключениях электроэнергии в феврале 2025 при температуре ниже -5°C. Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
В феврале 2025 года могут вернуться отключения электроэнергии, если начнутся морозы. Об этом сообщил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире «Киев24», пишет УНН.
Детали
По словам Харченко, сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, впрочем, если температура достигнет -5°C и ниже, то отключения вернутся.
Февраль может быть очень сложным. Если будут морозы - будет сложно. И если будут температуры -5 и ниже, наверное, что вернутся ограничения поставок электричества. Но во всем остальном имеем резервы оборудования, имеем понимание, что делать и как
Кроме того, директор центра исследований энергетики подчеркнул, что страна-агрессор не прекращает свои попытки поразить компрессорные станции и газохранилища, которые находятся на поверхности.
Пока успеха не имели, существенного успеха не имели. И действительно, я думаю, что каких-то апокалиптических результатов ждать не стоит. Но с другой стороны, повреждения происходят и здесь надо и укреплять защиту, и этот вопрос не абсолютно прозрачен и понятен, и он реализуется, то есть над ним работают
Напомним
Оккупанты начали использовать все имеющиеся виды оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Применяют кассетные боеприпасы и новые образцы вооружения, что затрудняет восстановление объектов.