В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

В феврале 2025 года могут вернуться отключения электроэнергии, если начнутся морозы. Об этом сообщил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире «Киев24», пишет УНН.

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По словам Харченко, сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, впрочем, если температура достигнет -5°C и ниже, то отключения вернутся.

Февраль может быть очень сложным. Если будут морозы - будет сложно. И если будут температуры -5 и ниже, наверное, что вернутся ограничения поставок электричества. Но во всем остальном имеем резервы оборудования, имеем понимание, что делать и как

Кроме того, директор центра исследований энергетики подчеркнул, что страна-агрессор не прекращает свои попытки поразить компрессорные станции и газохранилища, которые находятся на поверхности.

Пока успеха не имели, существенного успеха не имели. И действительно, я думаю, что каких-то апокалиптических результатов ждать не стоит. Но с другой стороны, повреждения происходят и здесь надо и укреплять защиту, и этот вопрос не абсолютно прозрачен и понятен, и он реализуется, то есть над ним работают