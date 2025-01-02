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Для знищення енергетики рф використовує всі види зброї - Міненерго

Київ • УНН

 • 31520 перегляди

Окупанти почали використовувати всі наявні види зброї для знищення енергетичної інфраструктури України. Застосовують касетні боєприпаси та нові зразки озброєння, що ускладнює відновлення об'єктів.

Російські окупанти використовують всі види зброї для знищення енергосистеми України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Кардинально змінилася (тактика ударів рф - ред.), ми бачимо, що сьогодні для знищення енергетики вони використовують всі види зброї, які в них є. Більше того, якщо раніше акцент робився на міксовані дронові атаки, то зараз дрони щоночі атакують енергосистему, а масовані удари - це в основному удари ракетами, причому різного роду", - розповів Галущенко.

Міністр зазначив, що всі види ракет, які росіяни мають на озброєнні, застосовані.

"Плюс для ударів по енергетиці вони використовують ракети з касетною частиною, і це набагато більше шкоди приносить й потребує набагато більше часу для відновлення. Тобто зростає кількість, зростає складність й відповідно більш модернові зразки озброєння використовуються для ударів по енергосистемі", - сказав Галущенко.

Доповнення

У Міненерго повідомляли, що 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи нову тактику, балістичні ракети та касетні боєприпаси. Це, як вказано, призвело до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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