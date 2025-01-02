Для уничтожения энергетики рф использует все виды оружия - Минэнерго
Киев • УНН
Оккупанты начали использовать все имеющиеся виды оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Применяют кассетные боеприпасы и новые образцы вооружения, что затрудняет восстановление объектов.
Российские оккупанты используют все виды оружия для уничтожения энергосистемы Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
«Кардинально изменилась (тактика ударов рф - ред.), мы видим, что сегодня для уничтожения энергетики они используют все виды оружия, которые у них есть. Более того, если раньше акцент делался на миксованные дроновые атаки, то сейчас дроны каждую ночь атакуют энергосистему, а массированные удары - это в основном удары ракетами, причем разного рода», - рассказал Галущенко.
Министр отметил, что все виды ракет, которые россияне имеют на вооружении, применены.
«Плюс для ударов по энергетике они используют ракеты с кассетной частью, и это гораздо больше вреда приносит и требует гораздо больше времени для восстановления. То есть растет количество, растет сложность и соответственно более модерновые образцы вооружения используются для ударов по энергосистеме», - сказал Галущенко.
Дополнение
В Минэнерго сообщали, что 2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы. Это, как указано, привело к потере около 10 ГВт генерирующей мощности.