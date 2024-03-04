У ліцеї Івано-Франківська підтвердили факт булінгу щодо шестикласника
Київ • УНН
Комісія підтвердила факт булінгу щодо шестикласниці ліцею №4 в Івано-Франківську.
Комісія підтвердила факт булінгу щодо шестикласника у ліцеї №4 в Івано-Франківську. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко, пише УНН.
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Зі слів посадовиці, представники психологічної служби Департаменту провели групову психологічну діагностику та анонімне анкетування дітей. За результатами цих методів визначили наявність булінгу в шостому класі ліцею №4.
Після цього ми подаємо всі наші висновки та протоколи до правоохоронних органів. Наступний етап, я так розумію, — це висновок правоохоронців з поданням справи до суду,
Нагадаємо
До поліцейських Івано-Франківського РУПу надійшло звернення від мешканки обласного центру. Жінка просить правоохоронців захистити її сина, учня 6 класу одного із ліцеїв міста, від жорстокого поводження та психологічного насильства, які вчиняли інші учні.