В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника
Киев • УНН
Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассницы лицея №4 в Ивано-Франковске.
Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассника в лицее №4 в Ивано-Франковске. Об этом во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко, пишет УНН.
Детали
По словам чиновницы, представители психологической службы Департамента провели групповую психологическую диагностику и анонимное анкетирование детей. По результатам этих методов определили наличие буллинга в шестом классе лицея №4.
После этого мы подаем все наши выводы и протоколы в правоохранительные органы. Следующий этап, я так понимаю, - это заключение правоохранителей с подачей дела в суд,
Напомним
К полицейским Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от жительницы областного центра. Женщина просит правоохранителей защитить ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города, от жестокого обращения и психологического насилия, которые совершали другие ученики.
В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника
Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассницы лицея №4 в Ивано-Франковске.
Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля
Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА
Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.
С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий
Около двух тысяч детей остались сиротами из-за боевых действий в Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Власти пытаются устроить этих детей в семейные формы воспитания.
Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить с президентом россии владимиром путиным планы рф по Запорожской атомной электростанции.
Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф
Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.
Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ
Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.
В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно
Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.