В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника

Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассника в лицее №4 в Ивано-Франковске. Об этом во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко, пишет УНН.

Детали

По словам чиновницы, представители психологической службы Департамента провели групповую психологическую диагностику и анонимное анкетирование детей. По результатам этих методов определили наличие буллинга в шестом классе лицея №4.

После этого мы подаем все наши выводы и протоколы в правоохранительные органы. Следующий этап, я так понимаю, - это заключение правоохранителей с подачей дела в суд, - заявила Дротянко.

Напомним

К полицейским Ивано-Франковского РУПа поступило обращение от жительницы областного центра. Женщина просит правоохранителей защитить ее сына, ученика 6 класса одного из лицеев города, от жестокого обращения и психологического насилия, которые совершали другие ученики.