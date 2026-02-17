$43.170.07
12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42
У ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури: відомо про двох загиблих

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У ленінградській області рф стався вибух у будівлі військової комендатури, загинули щонайменше двоє людей. Частково обвалилися другий і третій поверхи, під завалами можуть бути люди.

У ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури: відомо про двох загиблих
Фото: pixabay

У ленінградській області росії стався вибух у будівлі військової комендатури у Всеволожському районі. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей. Про це пишуть російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Вибух стався на третьому поверсі будівлі. Після інциденту частково обвалилися другий і третій поверхи, а також горищне перекриття. Під завалами можуть перебувати від трьох до чотирьох осіб.

На місці події працюють екстрені служби. Повідомляється, що зберігається загроза подальшого обвалу конструкцій будівлі. Причини вибуху та обставини інциденту наразі з’ясовуються.

Нагадаємо

Безпілотники СБУ вдруге за місяць уразили нафтовий термінал "таманьнафтогаз" у краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

Андрій Тимощенков

