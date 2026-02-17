У ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури: відомо про двох загиблих
Київ • УНН
У ленінградській області рф стався вибух у будівлі військової комендатури, загинули щонайменше двоє людей. Частково обвалилися другий і третій поверхи, під завалами можуть бути люди.
У ленінградській області росії стався вибух у будівлі військової комендатури у Всеволожському районі. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей. Про це пишуть російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Вибух стався на третьому поверсі будівлі. Після інциденту частково обвалилися другий і третій поверхи, а також горищне перекриття. Під завалами можуть перебувати від трьох до чотирьох осіб.
На місці події працюють екстрені служби. Повідомляється, що зберігається загроза подальшого обвалу конструкцій будівлі. Причини вибуху та обставини інциденту наразі з’ясовуються.
Нагадаємо
Безпілотники СБУ вдруге за місяць уразили нафтовий термінал "таманьнафтогаз" у краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.