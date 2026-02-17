В ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: известно о двух погибших
Киев • УНН
В ленинградской области рф произошел взрыв в здании военной комендатуры, погибли по меньшей мере два человека. Частично обрушились второй и третий этажи, под завалами могут быть люди.
В ленинградской области россии произошел взрыв в здании военной комендатуры во всеволожском районе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека. Об этом пишут российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Взрыв произошел на третьем этаже здания. После инцидента частично обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. Под завалами могут находиться от трех до четырех человек.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сообщается, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций здания. Причины взрыва и обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним
Беспилотники СБУ второй раз за месяц поразили нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.