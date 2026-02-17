$43.170.07
1204 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
1876 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
10242 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
18009 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 29870 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 41211 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 49901 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37660 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61958 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33924 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
публикации
В ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: известно о двух погибших

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В ленинградской области рф произошел взрыв в здании военной комендатуры, погибли по меньшей мере два человека. Частично обрушились второй и третий этажи, под завалами могут быть люди.

В ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: известно о двух погибших
Фото: pixabay

В ленинградской области россии произошел взрыв в здании военной комендатуры во всеволожском районе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека. Об этом пишут российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Взрыв произошел на третьем этаже здания. После инцидента частично обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. Под завалами могут находиться от трех до четырех человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сообщается, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций здания. Причины взрыва и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним

Беспилотники СБУ второй раз за месяц поразили нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧПНовости МираПроисшествия
Война в Украине
Служба безопасности Украины