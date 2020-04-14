У Латвії хочуть дозволити торгівлю алкоголем через інтернет навіть після карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні, 14 квітня, Кабінет міністрів Латвії підтримав поправки до закону про обіг алкогольних напоїв, які дозволять інтернет-торгівлю спиртним на території країни, передає УНН із посиланням на delfi.lv.
Поправки передбачають, що торговці зможуть продавати алкогольні напої через інтернет. Законодавчі поправки розроблені міністерством економіки за запитом комісії Сейму по народному господарству, аграрній та регіональній політиці. Вони можуть вступити в силу лише після затвердження Сеймом.
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Так, Мінекономіки стверджує, що дозвіл торгувати алкоголем через інтернет полегшить роботу і забезпечить розвиток малим латвійським виробникам алкогольних напоїв.
"Продукція малих виробників часто не представлена в роздрібних мережах. Це означає, що її складно придбати, а розвиток цієї галузі ускладнений", - відзначили у міністерстві.
У даний момент торгівля алкоголем в Латвії через інтернет дозволена на час надзвичайної ситуації через поширення коронавірусного захворювання COVID-19, але на постійній основі продавати алкоголь в інтернет-магазинах заборонено.
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Схвалений урядом законопроект дозволяє торгувати алкоголем через інтернет-сайт або мобільний додаток, але торговець повинен дотримуватися безлічі умов. Наприклад, продавець зобов'язаний буде отримати відповідну ліцензію у Службі держприбутків, покупки можна буде оплачувати тільки безготівковим способом.
Також продавець зобов'язаний буде перевіряти особистість і вік покупця.
Нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу і карантинних заходів в Італії і США, рекордно злетіли продажі алкогольної продукції: від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.
За даними Drinkaware, люди, які сидять в самоізоляції, алкоголем знімають стрес.
В Україні ж зростання продажів міцного алкоголю у період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.
Відзначимо, що експерти прогнозують подальше зростання попиту на алкогольну продукцію серед українців, ціни на яку повільно, але все-таки ростуть.