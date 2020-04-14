В Латвии хотят разрешить торговлю алкоголем через интернет даже после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня, 14 апреля, Кабинет министров Латвии одобрил поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которые позволят интернет-торговлю спиртным на территории страны, передает УНН со ссылкой на delfi.lv.
Поправки предусматривают, что торговцы смогут продавать алкогольные напитки через интернет. Законодательные поправки разработаны министерством экономики по запросу комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике. Они могут вступить в силу только после утверждения Сеймом.
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Так, Минэкономики утверждает, что разрешение торговать алкоголем через интернет облегчит работу и обеспечит развитие малым латвийским производителям алкогольных напитков.
"Продукция малых производителей часто не представлена в розничных сетях. Это означает, что ее сложно приобрести, а развитие этой отрасли затруднено", - отметили в министерстве.
В данный момент торговля алкоголем в Латвии через интернет разрешена на время чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусного заболевания COVID-19, но на постоянной основе продавать алкоголь в интернет-магазинах запрещено.
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Одобренный правительством законопроект позволяет торговать алкоголем через интернет-сайт или мобильное приложение, но торговец должен соблюдать множество условий. Например, продавец обязан будет получить соответствующую лицензию в Службе госдоходов, покупки можно будет оплачивать только безналичным способом.
Также продавец обязан будет проверять личность и возраст покупателя.
Напомним, на фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий в Италии и США, рекордно взлетели продажи алкогольной продукции: от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения алкогольной продукции через интернет-магазины.
По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.
В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.
Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на алкогольную продукцию среди украинцев, цены на которую медленно, но все-таки растут.