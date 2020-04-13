Цены на алкоголь в Украине растут: за год "плюс" 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За год (март 2020 до марта 2019 гг.) алкогольные напитки и табачные изделия в Украине подорожали на 12,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, за месяц цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%.
Также, за год в Украине достаточно ощутимо выросли цены на продукты питания. В частности, хлеб подорожал на 7,4%, молоко - на 5,7%, сыр и творог - на 5,4%, масло - на 6%.
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Вместе с тем, некоторые продукты питания существенно упали в цене. Речь о яйцах - на 33,3%, и овощах - на 14,9%.
Напомним, карантин спровоцировал "алкогольный" бум в США, Италии, Австрии и Швеции.
В Австрии даже ввели ограничения по продаже спиртного в "одни руки".
Drinkaware спрос на алкоголь объясняет тем, что таким образом люди снимают стресс в условиях изоляции.
Как писал УНН, Koktebel вошел в ТОП-3 самых популярных брендов коньяка среди украинцев.