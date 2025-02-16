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У Латвії ми не відчуваємо ностальгії за брежнєвим чи путіним - президент Рінкевичс

У Латвії ми не відчуваємо ностальгії за брежнєвим чи путіним - президент Рінкевичс

Київ • УНН

 • 35584 перегляди

Едгарс Рінкевичс заявив про відсутність ностальгії за радянським минулим та чітку проєвропейську позицію Латвії. Він закликав до конкретних дій щодо зміцнення оборони та протидії російським загрозам.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна не відчуває ностальгії за радянським минулим і чітко асоціює себе з демократичними цінностями Європи. Таку позицію він озвучив, відповідаючи на питання про те, чи перебуває світ нині на етапі, подібному до Ялтинської конференції. Про це йшлося на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Деталі

"Відверто кажучи, у Латвії ми не відчуваємо ностальгії ні за леонідом брежнєвим, ні за паном путіним, ні за кимось іншим", - наголосив Рінкевичс.

Він зазначив, що 2025 рік буде своєрідним подвійним ювілеєм, адже тоді відзначатимуть 50-річчя Гельсінського заключного акту і 80 років із часу проведення Ялтинської конференції.

Гельсінкі мали значний вплив на незалежність Латвії. Перша правозахисна група, яка боролася за нашу незалежність, з’явилася у 1986 році й отримала назву "Гельсінкі-86". Тож у нас дуже міцна асоціація з духом Гельсінкі, який уособлює демократію, права людини та свободу

-  пояснив президент Латвії.

На його думку, важливо не зупинятися на гучних заявах, а переходити до конкретних дій, адже з початку повномасштабного вторгнення росії багато говорили про необхідність зміцнення оборони, проте зроблено ще недостатньо.

Ми перебуваємо в ситуації, коли цих можливостей замало. Якщо ми хочемо бути серйозним партнером для США або реальним викликом для імперських амбіцій путіна, слід переходити до конкретних справ

- підкреслив Рінкевичс.

Окремо президент Латвії наголосив на тому, що кремль продовжує використовувати інформаційні операції, енергетичні та міграційні загрози як зброю проти Європи, і з цим необхідно боротися.

"Ми готові до діалогу, але коли інформація стає зброєю і атакує основи держави, ставить під сумнів її незалежність і намагається повернути імперські амбіції — тоді це зовсім інший контекст", — підсумував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти росії та дозволила б її військовим перегрупуватися.

Сибіга пояснив, чому путін не хоче завершувати війну15.02.25, 19:51 • 53206 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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