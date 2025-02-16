В Латвии мы не испытываем ностальгии по брежневым или путиным - президент Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна не испытывает ностальгии по советскому прошлому и четко ассоциирует себя с демократическими ценностями Европы. Такую позицию он озвучил, отвечая на вопрос о том, находится ли мир сейчас на этапе, подобном Ялтинской конференции. Об этом шла речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

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"Откровенно говоря, в Латвии мы не испытываем ностальгии ни по Леониду Брежневу, ни по господину путину, ни по кому-то другому", - подчеркнул Ринкевичс.

Он отметил, что 2025 год будет своеобразным двойным юбилеем, ведь тогда будут отмечать 50-летие Хельсинкского заключительного акта и 80 лет со времени проведения Ялтинской конференции.

Хельсинки оказали значительное влияние на независимость Латвии. Первая правозащитная группа, которая боролась за нашу независимость, появилась в 1986 году и получила название "Хельсинки-86". Поэтому у нас очень прочная ассоциация с духом Хельсинки, который олицетворяет демократию, права человека и свободу - объяснил президент Латвии.

По его мнению, важно не останавливаться на громких заявлениях, а переходить к конкретным действиям, ведь с начала полномасштабного вторжения россии много говорили о необходимости укрепления обороны, однако сделано еще недостаточно.

Мы находимся в ситуации, когда этих возможностей мало. Если мы хотим быть серьезным партнером для США или реальным вызовом для имперских амбиций путина, следует переходить к конкретным делам - подчеркнул Ринкевичс.

Отдельно президент Латвии отметил, что кремль продолжает использовать информационные операции, энергетические и миграционные угрозы как оружие против Европы, и с этим необходимо бороться.

"Мы готовы к диалогу, но когда информация становится оружием и атакует основы государства, ставит под сомнение его независимость и пытается вернуть имперские амбиции - тогда это совсем другой контекст", - подытожил он.

Напомним

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