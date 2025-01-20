У Латвії ініціюють заборону громадянам росії й білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури

У Латвії заборонять працювати на обʼєктах критичної інфраструктури громадянам росії й білорусі.

Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, запропоновані зміни також передбачають заборону фізичним і юридичним особам з росії та білорусі бути власниками, менеджерами або кінцевими бенефіціарами об’єктів критичної інфраструктури.

Також громадянам цих країн взагалі не зможуть працювати в системі критичної інфраструктури, якщо послуги також включають доступ до інформації або технологічного обладнання для таких підприємств.

Після схвалення урядом цього законопроєкту він має буде переданий на розгляд парламенту Латвії.

Нагадаємо

Латвія надала Україні військову допомогу на понад 501 млн євро. Країни обговорили подальшу співпрацю, включаючи підтримку ОПК, навчання військових та створення транспортного коридору.