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В Латвии инициируют запрет гражданам России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры

В Латвии инициируют запрет гражданам России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 9707 просмотра

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Латвия планирует запретить гражданам России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры. Запрет также будет касаться права собственности и управления такими объектами.

В Латвии запретят работать на объектах критической инфраструктуры гражданам России и Беларуси.

Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

 Как сообщает СМИ, предложенные изменения также предусматривают запрет физическим и юридическим лицам из России и Беларуси быть владельцами, менеджерами или конечными бенефициарами объектов критической инфраструктуры.

Также гражданам этих стран вообще не смогут работать в системе критической инфраструктуры, если услуги также включают доступ к информации или технологическому оборудованию для таких предприятий.

После одобрения правительством этого законопроекта он должен будет передан на рассмотрение парламента Латвии.

Напомним,

 Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму более 501 млн евро. Страны обсудили дальнейшее сотрудничество, включая поддержку ОПК, обучение военных и создание транспортного коридора.

Алина Волянская

Алина Волянская

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