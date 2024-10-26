У Київській області працюють сили ППО: що відбувається в регіоні
Київ • УНН
В КОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони по ворожих дронах у Київській області. Населення закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих дронах, повідомили у суботу вранці в КОВА, передає УНН.
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Також в КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в КОВА.
Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА на Київську область у ніч на 26 жовтня загинула жінка. Крім того, поранення отримав хлопчик 13 років.