В Киевской области работают силы ПВО: что происходит в регионе

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В КОВА сообщили о работе противовоздушной обороны по вражеским дронам в Киевской области. Население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским дронам, сообщили в субботу утром в КОВА, передает УНН.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО

- говорится в сообщении.

Также в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - добавили в КОВА.

В результате массированной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область в ночь на 26 октября погибла женщина. Кроме того, ранения получил мальчик 13 лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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