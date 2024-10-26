В Киевской области работают силы ПВО: что происходит в регионе
Киев • УНН
В КОВА сообщили о работе противовоздушной обороны по вражеским дронам в Киевской области. Население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским дронам, сообщили в субботу утром в КОВА, передает УНН.
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Также в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - добавили в КОВА.
В результате массированной атаки вражеских БПЛА на Киевскую область в ночь на 26 октября погибла женщина. Кроме того, ранения получил мальчик 13 лет.