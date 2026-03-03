$43.230.13
У Києві збили радянську символіку з пам'ятника Борису Патону

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У столиці невідомі збили радянську символіку та російськомовні написи з постаменту пам'ятника видатному вченому Борису Патону. Ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко вимагає знайти та покарати винних.

У Києві збили радянську символіку з пам'ятника Борису Патону

У столиці невідомі збили радянську символіку та російськомовні написи з постаменту пам’ятника видатному вченому Борису Патону. Про це повідомив Ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко, передає УНН

Як почесний громадянин міста Києва вимагаю рішучих дій від Київської міської ради, мера Віталія Кличка, голови військової адміністрації Тимура Ткаченка та Національної поліції щодо вандалізму над памʼятником видатному українському вченому, члену Римського клубу, Герою України, почесного громадянина міста Києва Борису Патону 

- написав Тимошенко. 

Він додав, що вимагає знайти і покарати винних. 

Зазначимо, що пам’ятник Патону, який розташований у Києві по вул. Богдана Хмельницького, містив напис "Герой социалистического труда", а також дві медалі "Героя соціалістичної праці", які власне і було збито з пам’ятника. 

Нагадаємо 

У центрі сербського міста Новий Сад з'явилися графіті з образами на адресу посла України Олександра Литвиненка. Це сталося через день після пошкодження пам'ятника Тарасу Шевченку.

Павло Башинський

