В Киеве сбили советскую символику с памятника Борису Патону

В столице неизвестные сбили советскую символику и русскоязычные надписи с постамента памятника выдающемуся ученому Борису Патону. Об этом сообщил Ректор Национальной музыкальной академии Максим Тимошенко, передает УНН.

Как почетный гражданин города Киева требую решительных действий от Киевского городского совета, мэра Виталия Кличко, главы военной администрации Тимура Ткаченко и Национальной полиции относительно вандализма над памятником выдающемуся украинскому ученому, члену Римского клуба, Герою Украины, почетному гражданину города Киева Борису Патону - написал Тимошенко.

Он добавил, что требует найти и наказать виновных.

Отметим, что памятник Патону, расположенный в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, содержал надпись "Герой социалистического труда", а также две медали "Героя социалистического труда", которые собственно и были сбиты с памятника.

Напомним

В центре сербского города Нови-Сад появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины Александра Литвиненко. Это произошло через день после повреждения памятника Тарасу Шевченко.