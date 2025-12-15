У столиці затримали чоловіка, який убив 89-річну бабусю та намагався вбити матір
Київ • УНН
28-річному чоловікові в Києві повідомлено про підозру у вбивстві 89-річної бабусі та замаху на вбивство 65-річної матері. Його затримали на залізничному вокзалі після втечі.
У столиці 28-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві 89-річної бабусі та замаху на вбивство своєї 65-річної матері. Батько ж чоловіка весь цей час був зв'язаний. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва 28-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вбивства бабусі та замаху на вбивство своєї матері
Встановлено, що чоловік спочатку бив по голові чайником, а потім задушив свою 89-річну бабусю. Далі він почав завдавати удари по голові матері, після чого намагався задушити і її. Жінка втратила свідомість, тож син подумав, що вона мертва. Батько ж чоловіка весь цей час був зв’язаний, як згодом пояснив затриманий - щоб не заважав.
Після цього нападник втік, знайшли й затримали його на залізничному вокзалі.
Дії 28-річного чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та закінчений замах на вбивство).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
