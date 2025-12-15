У столиці затримали чоловіка, який убив 89-річну бабусю та намагався вбити матір

У столиці 28-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві 89-річної бабусі та замаху на вбивство своєї 65-річної матері. Батько ж чоловіка весь цей час був зв'язаний. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва 28-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вбивства бабусі та замаху на вбивство своєї матері - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік спочатку бив по голові чайником, а потім задушив свою 89-річну бабусю. Далі він почав завдавати удари по голові матері, після чого намагався задушити і її. Жінка втратила свідомість, тож син подумав, що вона мертва. Батько ж чоловіка весь цей час був зв’язаний, як згодом пояснив затриманий - щоб не заважав.

Після цього нападник втік, знайшли й затримали його на залізничному вокзалі.

Дії 28-річного чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та закінчений замах на вбивство).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Трьох поплічників ворога затримали за теракт у Києві, що призвів до загибелі нацгвардійця