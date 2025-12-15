В столице задержали мужчину, который убил 89-летнюю бабушку и пытался убить мать

В столице 28-летнему мужчине сообщили о подозрении в убийстве 89-летней бабушки и покушении на убийство своей 65-летней матери. Отец же мужчины все это время был связан. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева 28-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении убийства бабушки и покушении на убийство своей матери - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина сначала бил по голове чайником, а затем задушил свою 89-летнюю бабушку. Далее он начал наносить удары по голове матери, после чего пытался задушить и ее. Женщина потеряла сознание, поэтому сын подумал, что она мертва. Отец же мужчины все это время был связан, как впоследствии объяснил задержанный - чтобы не мешал.

После этого нападавший скрылся, нашли и задержали его на железнодорожном вокзале.

Действия 28-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и оконченное покушение на убийство).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

