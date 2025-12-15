$42.190.08
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 10030 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 13140 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 15094 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 17314 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 17143 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18140 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24308 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32987 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28855 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
В столице задержали мужчину, который убил 89-летнюю бабушку и пытался убить мать

Киев • УНН

 • 74 просмотра

28-летнему мужчине в Киеве сообщено о подозрении в убийстве 89-летней бабушки и покушении на убийство 65-летней матери. Его задержали на железнодорожном вокзале после побега.

В столице 28-летнему мужчине сообщили о подозрении в убийстве 89-летней бабушки и покушении на убийство своей 65-летней матери. Отец же мужчины все это время был связан. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева 28-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении убийства бабушки и покушении на убийство своей матери

- говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина сначала бил по голове чайником, а затем задушил свою 89-летнюю бабушку. Далее он начал наносить удары по голове матери, после чего пытался задушить и ее. Женщина потеряла сознание, поэтому сын подумал, что она мертва. Отец же мужчины все это время был связан, как впоследствии объяснил задержанный - чтобы не мешал.

После этого нападавший скрылся, нашли и задержали его на железнодорожном вокзале.

Действия 28-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и оконченное покушение на убийство).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Ольга Розгон

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Киев