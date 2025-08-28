У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф на Київ 28 серпня загинуло 18 людей. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.
Уже 18 людей загинули внаслідок масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих від рук росії становить 18 осіб
Як повідомили у ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають.
Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео28.08.25, 13:52 • 2838 переглядiв