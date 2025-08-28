В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18

Уже 18 человек погибли в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Спасатели деблокировали еще одно тело. Таким образом, число погибших от рук россии составляет 18 человек - отметил Ткаченко.

Как сообщили в ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются.

