В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
11:21 • 13889 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 21556 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 48504 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 78686 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 76306 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 103468 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 76014 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80049 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 215885 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91340 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
40%
753мм
Популярные новости
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 61852 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 60572 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 27604 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 34898 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 69992 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 131569 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 133918 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 215886 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 195951 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102894 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венгрия
Китай
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 88706 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 120561 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 122684 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 117915 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 150288 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury

В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18

Киев • УНН

 • 8388 просмотра

В результате массированной атаки рф на Киев 28 августа погибли 18 человек. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18

Уже 18 человек погибли в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Спасатели деблокировали еще одно тело. Таким образом, число погибших от рук россии составляет 18 человек

- отметил Ткаченко.

Как сообщили в ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки рф в Киеве: показали новые фото и видео28.08.25, 13:52 • 3564 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Киев