В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф на Киев 28 августа погибли 18 человек. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
Уже 18 человек погибли в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Спасатели деблокировали еще одно тело. Таким образом, число погибших от рук россии составляет 18 человек
Как сообщили в ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются.
