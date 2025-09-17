$41.230.05
Ексклюзив
05:30 • 3598 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 41299 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 67099 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 37694 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 53274 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 74660 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 29411 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 55987 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37934 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17297 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
У Києві вночі 150 людей евакуювали через пожежу у п'ятиповерхівці

Київ • УНН

 • 278 перегляди

У Шевченківському районі Києва цієї ночі ліквідовано займання покрівлі житлового будинку на площі 1500 кв. м. Евакуйовано 150 мешканців, постраждалих немає.

У Києві вночі 150 людей евакуювали через пожежу у п'ятиповерхівці

У Києві вночі сталася пожежа у житловому 5-поверховому будинку у Шевченківському районі, повідомили у ГУ ДСНС у столиці та голова КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, 17 вересня о 01:56 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Ружинській. На місці з'ясували, що сталося загоряння сталося на даху п'ятиповерхового житлового будинку.

"Цієї ночі у Шевченківському районі рятувальники ліквідували займання покрівлі житлового будинку на площі 1500 кв. м. Подія не повʼязана з загрозами воєнного характеру. Наразі зʼясовуються причини займання", - зазначив голова КМВА Ткаченко.

Як вказали у ДСНС, пожежу локалізували на площі 1500 кв. м о 02:38, а о 03:40 - ліквідували.

Ткаченко додав, що "враховуючи загрозу жителям будинку, на свіже повітря було виведено 150 людей". "Завдяки злагодженій роботі рятувальників обійшлося без постраждалих", - наголосив він.

З його слів, наразі у місцевій школі розгорнуто штаб допомоги, а служби роблять все можливе для допомоги та ліквідації наслідків.

В Ужгороді сталась пожежа у палаті міської лікарні, загинув пацієнт16.09.25, 16:07 • 2792 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
