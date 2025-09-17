У Києві вночі 150 людей евакуювали через пожежу у п'ятиповерхівці
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва цієї ночі ліквідовано займання покрівлі житлового будинку на площі 1500 кв. м. Евакуйовано 150 мешканців, постраждалих немає.
У Києві вночі сталася пожежа у житловому 5-поверховому будинку у Шевченківському районі, повідомили у ГУ ДСНС у столиці та голова КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ДСНС, 17 вересня о 01:56 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Ружинській. На місці з'ясували, що сталося загоряння сталося на даху п'ятиповерхового житлового будинку.
"Цієї ночі у Шевченківському районі рятувальники ліквідували займання покрівлі житлового будинку на площі 1500 кв. м. Подія не повʼязана з загрозами воєнного характеру. Наразі зʼясовуються причини займання", - зазначив голова КМВА Ткаченко.
Як вказали у ДСНС, пожежу локалізували на площі 1500 кв. м о 02:38, а о 03:40 - ліквідували.
Ткаченко додав, що "враховуючи загрозу жителям будинку, на свіже повітря було виведено 150 людей". "Завдяки злагодженій роботі рятувальників обійшлося без постраждалих", - наголосив він.
З його слів, наразі у місцевій школі розгорнуто штаб допомоги, а служби роблять все можливе для допомоги та ліквідації наслідків.
