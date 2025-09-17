В Киеве ночью 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева этой ночью ликвидировано возгорание кровли жилого дома на площади 1500 кв. м. Эвакуировано 150 жителей, пострадавших нет.
В Киеве ночью произошел пожар в жилом 5-этажном доме в Шевченковском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в столице и глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, 17 сентября в 01:56 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Ружинской. На месте выяснили, что возгорание произошло на крыше пятиэтажного жилого дома.
"Этой ночью в Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорание кровли жилого дома на площади 1500 кв. м. Событие не связано с угрозами военного характера. Сейчас выясняются причины возгорания", - отметил глава КГВА Ткаченко.
Как указали в ГСЧС, пожар локализовали на площади 1500 кв. м в 02:38, а в 03:40 - ликвидировали.
Ткаченко добавил, что "учитывая угрозу жителям дома, на свежий воздух было выведено 150 человек". "Благодаря слаженной работе спасателей обошлось без пострадавших", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас в местной школе развернут штаб помощи, а службы делают все возможное для помощи и ликвидации последствий.
