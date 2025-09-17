В Киеве ночью 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

$41.230.05
Эксклюзив
05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Теги
Авторы
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы 16 сентября, 22:47
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали 01:01
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом 03:14
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции 03:37
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп 04:55
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать 16 сентября, 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области 16 сентября, 12:55
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Кировоградская область
Кропивницкий
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma 16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление 16 сентября, 12:26
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей 15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина 15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

В Киеве ночью 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

В Шевченковском районе Киева этой ночью ликвидировано возгорание кровли жилого дома на площади 1500 кв. м. Эвакуировано 150 жителей, пострадавших нет.

В Киеве ночью 150 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

В Киеве ночью произошел пожар в жилом 5-этажном доме в Шевченковском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в столице и глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, 17 сентября в 01:56 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Ружинской. На месте выяснили, что возгорание произошло на крыше пятиэтажного жилого дома.

"Этой ночью в Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорание кровли жилого дома на площади 1500 кв. м. Событие не связано с угрозами военного характера. Сейчас выясняются причины возгорания", - отметил глава КГВА Ткаченко.

Как указали в ГСЧС, пожар локализовали на площади 1500 кв. м в 02:38, а в 03:40 - ликвидировали.

Ткаченко добавил, что "учитывая угрозу жителям дома, на свежий воздух было выведено 150 человек". "Благодаря слаженной работе спасателей обошлось без пострадавших", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в местной школе развернут штаб помощи, а службы делают все возможное для помощи и ликвидации последствий.

В Ужгороде произошел пожар в палате городской больницы, погиб пациент 16.09.25, 16:07

Юлия Шрамко

