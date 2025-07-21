У Києві в понеділок обмежать рух наземного транспорту - Держохорона

У понеділок, 21 липня, у Києві у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє Управління державної охорони України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що обмеження діятимуть в центральній частині міста.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення - йдеться у повідомленні.

Довідково

Відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України", затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

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