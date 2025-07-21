В Киеве в понедельник ограничат движение наземного транспорта - Госохрана
Киев • УНН
В Киеве 21 июля введут временные ограничения дорожного движения в центральной части города. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.
В понедельник, 21 июля, в Киеве в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что ограничения будут действовать в центральной части города.
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Справка
В соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденном Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, откроет конференцию послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы".
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