У Києві спалахнув конфлікт через парковку: втрутилася поліція

У Дніпровському районі Києва виник конфлікт між колишніми та новими користувачами паркувального майданчика, поліція з’ясовує обставини, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Конфлікт відбувся між колишніми та новими користувачами паркувального майданчика для автомобілів", - вказали у поліції Києва у соцмережах.

Поліція встановила, що право користування на охоронюваний паркувальний майданчик належало представникам гаражного кооперативу, але, за попередньою інформацією, "зазначене право користування було скасовано в судовому порядку, а територія повернута у комунальну власність". Після цього, як повідомляється, парковку надали у користування приватному підприємцю. Заяви від обох сторін зареєстровані у Дніпровському управлінні поліції.

"Наразі поліцейські перебувають на місці, забезпечують публічний порядок, а також спілкуються з обома сторонами конфлікту й з’ясовують всі обставини", - повідомили у поліції.

У київському ресторані стався конфлікт між військовим та працівником закладу: розпочали кримінальне провадження