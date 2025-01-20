В Киеве вспыхнул конфликт из-за парковки: вмешалась полиция

В Днепровском районе Киева возник конфликт между бывшими и новыми пользователями парковочной площадки, полиция выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Конфликт произошел между бывшими и новыми пользователями парковочной площадки для автомобилей», - указали в полиции Киева в соцсетях.

Полиция установила, что право пользования на охраняемую парковочную площадку принадлежало представителям гаражного кооператива, но, по предварительной информации, «указанное право пользования было отменено в судебном порядке, а территория возвращена в коммунальную собственность». После этого, как сообщается, парковку предоставили в пользование частному предпринимателю. Заявления от обеих сторон зарегистрированы в Днепровском управлении полиции.

«Сейчас полицейские находятся на месте, обеспечивают публичный порядок, а также общаются с обеими сторонами конфликта и выясняют все обстоятельства», - сообщили в полиции.

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