В киевском ресторане произошел конфликт между военным и работником заведения: начали уголовное производство
Киев • УНН
В одном из ресторанов на Оболони произошел конфликт из-за отказа в обслуживании военнослужащего. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения общественного порядка.
В столице продолжаются следственные действия в связи с инцидентом, произошедшим в одном из ресторанов Оболонского района. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.
Детали
Вечером накануне в заведении возник спор между работником и посетителем, который является военнослужащим. По словам очевидцев, в обслуживании клиенту было отказано, что вызвало возмущение.
Событие получило огласку после распространения видеозаписи в социальных сетях.
По данному факту открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.
Сейчас идет выяснение деталей и установление обстоятельств конфликта.
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