В киевском ресторане произошел конфликт между военным и работником заведения: начали уголовное производство

В столице продолжаются следственные действия в связи с инцидентом, произошедшим в одном из ресторанов Оболонского района. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

Вечером накануне в заведении возник спор между работником и посетителем, который является военнослужащим. По словам очевидцев, в обслуживании клиенту было отказано, что вызвало возмущение.

Событие получило огласку после распространения видеозаписи в социальных сетях.

По данному факту открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

Сейчас идет выяснение деталей и установление обстоятельств конфликта.

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