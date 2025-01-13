У київському ресторані стався конфлікт між військовим та працівником закладу: розпочали кримінальне провадження

У столиці тривають слідчі дії у зв'язку з інцидентом, що стався в одному з ресторанів Оболонського району. Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Увечері напередодні в закладі виникла суперечка між працівником та відвідувачем, який є військовослужбовцем. Зі слів очевидців, у обслуговуванні клієнту було відмовлено, що викликало обурення.

Подія набула розголосу після поширення відеозапису в соціальних мережах.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за грубе порушення громадського порядку.

Наразі триває з'ясування деталей та встановлення обставин конфлікту.

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