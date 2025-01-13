У київському ресторані стався конфлікт між військовим та працівником закладу: розпочали кримінальне провадження
Київ • УНН
В одному з ресторанів на Оболоні стався конфлікт через відмову в обслуговуванні військовослужбовця. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення громадського порядку.
У столиці тривають слідчі дії у зв'язку з інцидентом, що стався в одному з ресторанів Оболонського району. Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.
Деталі
Увечері напередодні в закладі виникла суперечка між працівником та відвідувачем, який є військовослужбовцем. Зі слів очевидців, у обслуговуванні клієнту було відмовлено, що викликало обурення.
Подія набула розголосу після поширення відеозапису в соціальних мережах.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за грубе порушення громадського порядку.
Наразі триває з'ясування деталей та встановлення обставин конфлікту.
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