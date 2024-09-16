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У Києві приспускають головний прапор через сильний вітер

У Києві приспускають головний прапор через сильний вітер

Київ • УНН

 • 26038 перегляди

У Києві через пориви вітру до 20 м/с приспускають головний прапор України. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, щоб уберегти полотнище від пошкоджень.

У Києві через пориви вітру приспускають головний прапор України, передає УНН із посиланням на КМДА.

Як повідомили у КМДА, аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У Києві оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с16.09.24, 15:34 • 25175 переглядiв

За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв

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