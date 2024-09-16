В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра
Киев • УНН
В Киеве из-за порывов ветра до 20 м/с приспускают главный флаг Украины. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий, чтобы уберечь полотнище от повреждений.
В Киеве из-за порывов ветра приспускают главный флаг Украины, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Как сообщили в КГГА, чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
У Києві оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с16 сентября 2024, 12:34 • 12018 просмотров
По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 16 сентября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.