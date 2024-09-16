В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В ближайший час с удержанием до конца суток 16 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой»: 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542.

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