Погода позволит полюбоваться бабьим летом, несмотря на магнитные бури - синоптик

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о магнитных бурях и прогнозирует теплую погоду в Украине, при этом ожидаются локальные дожди на западе, а через день - по всей Украине, пишет УНН.

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"Начнем не с погоды сегодня. По прогнозам, завтра предполагается существенное усиление магнитной активности Земли, проще говоря - магнитные бури! Держите где-то неподалеку свои любимые "нурофен" или "цитраномы" на всякий случай", - отметила Диденко в Facebook.

"А синоптическая ситуация пока что дает все основания для любования бабьим летом", - указала синоптик.

По ее данным, завтра, 11 сентября, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и очень теплая погода, днем +25...+30 градусов. "Однако в западной части Украины 11-го сентября есть вероятность локальных дождей и будет свеженько, не выше +18...+23 градусов. И вечером в среду в Одесской области возможны дожди, даже с грозами", - добавила она.

В Киеве, по словам Диденко, молодое бабье лето идет по графику - завтра будет сухо и +27 градусов, а уже 12 и 13-го сентября в столице пройдут дожди. "Хотя на температурный режим осадки особо не повлияют, теплая погода и в дальнейшем будет преобладать", - отметила она.

"Много дождей в ближайшее время не обещаю, больше влаги будет приходиться на западные области Украины, однако 12-13 сентября дожди ожидайте повсеместно в Украине", - указала синоптик.

"Пока и так всего много - магнитные бури, холод на западе, жара на востоке и в центре, общая дождливая перспектива в четверг и пятницу, соответственно, скачки атмосферного давления - это уже дальнейшую синоптическую перспективу осмотрим позже", - написала Диденко.

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