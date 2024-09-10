Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

В ряде областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем 17-29°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 10 сентября в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 17°; днем 24-29°, на Прикарпатье и Закарпатье 17-22°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 24-29°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.