Дощі на сході та заході та до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У східних, південно-східних та західних областях України очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-17°, вдень 17-29°, вітер південно-східний 5-10 м/с.
У низці областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вдень 17-29°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 10 вересня у східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 24-29°, на Прикарпатті та Закарпатті 17-22°.
На Київщині
Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27.