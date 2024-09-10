Дощі на сході та заході та до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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24 березня, 11:21 • 109669 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114052 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Київ • УНН

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У східних, південно-східних та західних областях України очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-17°, вдень 17-29°, вітер південно-східний 5-10 м/с.

У низці областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вдень 17-29°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 10 вересня у східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 24-29°, на Прикарпатті та Закарпатті 17-22°.

На Київщині 

Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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