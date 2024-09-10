Погода дозволить помилуватися бабиним літом, попри магнітні бурі - синоптик

Синоптик Наталка Діденко попереджає про магнітні бурі та прогнозує теплу погоду в Україні, при цьому очікуються локальні дощі на заході, а за день - по всій Україні, пише УНН.

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"Почнемо не з погоди сьогодні. За прогнозами, завтра передбачається істотне посилення магнітної активності Землі, простіше кажучи - магнітні бурі! Тримайте десь неподалік свої улюблені "нурофени" чи "цитраноми" про всяк випадок", - зазначила Діденко у Facebook.

"А синоптична ситуація поки що дає всі підстави для милування бабиним літом", - вказала синоптик.

За її даними, завтра, 11 вересня, у більшості областей України переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25...+30 градусів. "Проте в західній частині України 11-го вересня є ймовірність локальних дощів та буде свіженько, не вище +18...+23 градусів. Та ввечері у середу на Одещині можливі дощі, навіть із грозами", - додала вона.

У Києві, зі слів Діденко, молоде бабине літо йде за графіком - завтра буде сухо та +27 градусів, а вже 12 та 13-го вересня у столиці пройдуть дощі. "Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", - зазначила вона.

"Багато дощів найближчим часом не обіцяю, більше вологи припадатиме на західні області України, проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - вказала синоптик.

"Поки що й так всього багато - магнітні бурі, холод на заході, спека на сході та в центрі, загальна дощова перспектива у четвер та п'ятницю, відповідно, стрибки атмосферного тиску - то вже подальшу синоптичну перспективу оглянемо пізніше", - написала Діденко.

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