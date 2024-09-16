У Києві оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с
Київ • УНН
У Києві 16 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. КМДА надає рекомендації щодо безпеки та контактні номери служб для звернень у разі надзвичайних ситуацій.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на КМДА.
Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542.
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