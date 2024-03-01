У Києві презентували книгу Євгенії Генової "Кримськотатарські родини"
Київ • УНН
У Києві презентували книгу журналістки-розслідувачки Євгенії Генової "Кримськотатарські родини", яка розповідає історії 14 кримськотатарських сімей та їхню боротьбу протягом десятиліть.
У Києві презентували книгу журналістки-розслідувачки та правозахисниці Євгенії Генової "Кримськотатарські родини". Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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У Медіацентрі Україна-Укрінформ міста Києва відбулася презентація книги "Кримськотатарські родини", яку представила журналістка-розслідувачка та правозахисниця Євгенія Генова.
За понад рік роботи, авторка зібрала 14 історій про кримськотатарські родини, розкриваючи різноманітні аспекти їхнього життя.
У книзі описані долі політв’язнів, правозахисників, митців, культурних діячів, громадських активістів та активісток, які нестримно відстоюють свої права та ідентичність. Історії розкривають подробиці репресій, які спіткали кримськотатарську інтелігенцію, депортації, а також героїчну боротьбу активістів за повернення кримських татар на рідний півострів та опис анексії Криму рф у 2014 році.
Головне, що це — мемуари людей, які розповідають про те, яким було життя в їхніх родинах впродовж десятиліть. Так, ми маємо історії, що ілюструють основні віхи розвитку кримськотатарського народу — аж від 19 століття. Я б хотіла, щоби ця книга зацікавила усіх, незалежно від етнічної приналежності. Адже зараз Україна має бути єдиною, як ніколи, перед масштабною загрозою. І ми будемо єдині лише тоді, коли пам’ятатимемо своє історичне минуле та з цими знаннями рухатимемося в майбутнє
В окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар, є затримані - активісти29.02.24, 10:02 • 24977 переглядiв