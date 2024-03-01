В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"
Киев • УНН
В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.
В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы и правозащитницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
В Медиацентре Украина-Укринформ города Киева состоялась презентация книги "Крымскотатарские семьи", которую представила журналистка-расследовательница и правозащитница Евгения Генова.
За более чем год работы, автор собрала 14 историй о крымскотатарских семьях, раскрывая различные аспекты их жизни.
В книге описаны судьбы политзаключенных, правозащитников, художников, культурных деятелей, общественных активистов и активисток, которые неудержимо отстаивают свои права и идентичность. Истории раскрывают подробности репрессий, которые постигли крымскотатарскую интеллигенцию, депортации, а также героическую борьбу активистов за возвращение крымских татар на родной полуостров и описание аннексии Крыма рф в 2014 году.
Главное, что это - мемуары людей, которые рассказывают о том, какой была жизнь в их семьях на протяжении десятилетий. Да, мы имеем истории, иллюстрирующие основные вехи развития крымскотатарского народа - вплоть с 19 века. Я бы хотела, чтобы эта книга заинтересовала всех, независимо от этнической принадлежности. Ведь сейчас Украина должна быть единой, как никогда, перед масштабной угрозой. И мы будем едины только тогда, когда будем помнить свое историческое прошлое и с этими знаниями будем двигаться в будущее
В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты29 февраля 2024, 08:02 • 22768 просмотров
В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"
В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.
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