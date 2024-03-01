В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  110417 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  121313 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  115845 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  120756 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  127604 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  150029 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  161807 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  155745 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  153474 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144936 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 02:03  •  4850 просмотра

Read in English

В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.

В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы и правозащитницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Медиацентре Украина-Укринформ города Киева состоялась презентация книги "Крымскотатарские семьи", которую представила журналистка-расследовательница и правозащитница Евгения Генова.

За более чем год работы, автор собрала 14 историй о крымскотатарских семьях, раскрывая различные аспекты их жизни.

В книге описаны судьбы политзаключенных, правозащитников, художников, культурных деятелей, общественных активистов и активисток, которые неудержимо отстаивают свои права и идентичность. Истории раскрывают подробности репрессий, которые постигли крымскотатарскую интеллигенцию, депортации, а также героическую борьбу активистов за возвращение крымских татар на родной полуостров и описание аннексии Крыма рф в 2014 году.

Главное, что это - мемуары людей, которые рассказывают о том, какой была жизнь в их семьях на протяжении десятилетий. Да, мы имеем истории, иллюстрирующие основные вехи развития крымскотатарского народа - вплоть с 19 века. Я бы хотела, чтобы эта книга заинтересовала всех, независимо от этнической принадлежности. Ведь сейчас Украина должна быть единой, как никогда, перед масштабной угрозой. И мы будем едины только тогда, когда будем помнить свое историческое прошлое и с этими знаниями будем двигаться в будущее

 - заявила Евгения Генова.

В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты29 февраля 2024, 08:02 • 22768 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКультура
krymКрым
ukrainaУкраина
kievКиев
У Києві презентували книгу Євгенії Генової "Кримськотатарські родини"
Yevhenia Genova's book "Crimean Tatar Families" presented in Kyiv
Новости по теме

В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.

Общество •   •  4850 просмотра
В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"

Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.

Спорт •   •  5546 просмотра
Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"

Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

Война •   •  8017 просмотра
Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

Вражеские силы обстреливают город Херсон с оккупированного левого берега Днепра.

Война •   •  7604 просмотра
россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки

Последняя зимняя атака 29 февраля оккупантов в селе Бердичи Донецкой области закончилась неудачей.

Война •   •  7791 просмотра
В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки

Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн

Киевский городской совет одобрил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, финансирование подготовки операторов БпЛА, обеспечение защитников дронами и прочее.

Война •   •  8942 просмотра
Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн

Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров

В Украине с декабря можно продавать свои автомобили через приложение Дія.

Общество •   •  7943 просмотра
Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров

Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

В 2025 году газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет главным маршрутом поставки российского газа в Европейский Союз и Украину после того, как транзит через Украину будет прекращен.

Экономика •   •  10222 просмотра
Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

Изменена линия боевых действий вблизи Клещеевки, Новомихайловки и Тоненького. российские войска штурмуют в Ивановском и Бердичах.

Война •   •  11048 просмотра
россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

российские оккупационные войска в Мелитополе используют беспилотники и запись телефонных разговоров для усиления давления на местных жителей и контролируют их передвижение с помощью видеонаблюдения и заборов.

Война •   •  10352 просмотра
рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения