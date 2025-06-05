У Києві поблизу станції метро виявили тіло чоловіка - поліція
Київ • УНН
У Києві біля станції метро "Арсенальна" виявили тіло 62-річного чоловіка без ознак насильницької смерті. Також, сьогодні вранці на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка.
У Києві біля станції метро "Арсенальна" виявили тіло 62-річного чоловіка, який лежав на лавці. Ознак насильницької смерті в чоловіка не виявлено, тіло направлене на медичну експертизу, розповіли журналісту УНН у пресслужбі Печерського управління поліції.
Деталі
Виявлено тіло біля станції метро "Арсенальна". 62-річний чоловік встановлений. Попередньо без ознак насильницької смерті. Тіло направлено на судовомедичну експертизу
Доповнення
У Києві сьогодні ранком на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка. У пресслужбі поліції розповіли, що попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було, повідомляє УНН.
Вранці у п’ятницю на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження. Попередньо без ознак насильницької смерті
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