У Києві поблизу станції метро виявили тіло чоловіка - поліція

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час
Ексклюзив
14:42 • 9090 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
14:25 • 19990 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
12:51 • 26609 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
11:49 • 38491 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

11:02 • 43179 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 78590 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 59034 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 47406 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 67122 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 96355 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
46%
751мм
Популярнi новини

Рада перейменувала 328 населених пунктів у межах дерусифікації

5 червня, 08:48 • 15110 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

5 червня, 08:57 • 54401 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 67689 перегляди

Україна відреагувала на рішення Польщі щодо “геноциду ОУН і УПА": суперечить добросусідству

11:48 • 10580 перегляди

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

13:20 • 40621 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

15:55 • 6170 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 102615 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 115054 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 174750 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 215153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Джо Байден

Ліндсі Грем

Володимир Зеленський

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Білий дім

Польща

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 67774 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 56469 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 101924 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 327838 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 169996 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Ґардіан

МіГ-29 Мікояна

Т-72

Файненшл таймс

У Києві поблизу станції метро виявили тіло чоловіка - поліція

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

У Києві біля станції метро "Арсенальна" виявили тіло 62-річного чоловіка без ознак насильницької смерті. Також, сьогодні вранці на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка.

У Києві поблизу станції метро виявили тіло чоловіка - поліція

У Києві біля станції метро "Арсенальна" виявили тіло 62-річного чоловіка, який лежав на лавці. Ознак насильницької смерті в чоловіка не виявлено, тіло направлене на медичну експертизу, розповіли журналісту УНН у пресслужбі Печерського управління поліції.

Деталі

Виявлено тіло біля станції метро "Арсенальна". 62-річний чоловік встановлений. Попередньо без ознак насильницької смерті. Тіло направлено на судовомедичну експертизу

- повідомили у пресслужбі.

Доповнення

У Києві сьогодні ранком на станції метро "Дорогожичі" знайшли тіло чоловіка. У пресслужбі поліції розповіли, що попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було, повідомляє УНН.

Вранці у п’ятницю на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження. Попередньо без ознак насильницької смерті 

– розповіли УНН в пресслужбі поліції.

Пасажир, який потрапив під потяг у київському метро, загинув24.04.25, 22:38 • 13434 перегляди

Павло Зінченко

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Kyiv
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9