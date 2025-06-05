В Киеве возле станции метро обнаружили тело мужчины - полиция
Киев • УНН
В Киеве возле станции метро "Арсенальная" обнаружили тело 62-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Также, сегодня утром на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины.
В Киеве возле станции метро "Арсенальная" обнаружили тело 62-летнего мужчины, который лежал на скамейке. Признаков насильственной смерти у мужчины не обнаружено, тело направлено на медицинскую экспертизу, рассказали журналисту УНН в пресс-службе Печерского управления полиции.
Детали
Обнаружено тело возле станции метро "Арсенальная". 62-летний мужчина установлен. Предварительно без признаков насильственной смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу
Дополнение
В Киеве сегодня утром на станции метро "Дорогожичи" нашли тело мужчины. В пресс-службе полиции рассказали, что предварительно признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщает УНН.
Утром в пятницу на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины 1996 года рождения. Предварительно без признаков насильственной смерти
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