У Києві обмежено рух поїздів червоною лінією метро: як працює підземка

У Києві рух потягів червоною лінією метро здійснюється з обмеженнями. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється: напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Політехнічний інститут", напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко". Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті - йдеться у дописі.

