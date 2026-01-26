У Києві обмежено рух поїздів червоною лінією метро: як працює підземка
Київ • УНН
У Києві рух поїздів червоною лінією метро здійснюється з обмеженнями через повітряну тривогу. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Політехнічний інститут", а також від "Арсенальної" до "Академмістечка".
У Києві рух потягів червоною лінією метро здійснюється з обмеженнями. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється: напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Політехнічний інститут", напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко". Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті
Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу26.01.26, 15:58 • 1728 переглядiв