У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 11992 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 14925 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 26779 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 21079 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 41054 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21194 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38009 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23277 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28194 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві обмежено рух поїздів червоною лінією метро: як працює підземка

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Києві рух поїздів червоною лінією метро здійснюється з обмеженнями через повітряну тривогу. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Політехнічний інститут", а також від "Арсенальної" до "Академмістечка".

У Києві обмежено рух поїздів червоною лінією метро: як працює підземка

У Києві рух потягів червоною лінією метро здійснюється з обмеженнями. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється:  напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Політехнічний інститут", напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко". Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті 

- йдеться у дописі.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКиїв
