В Киеве ограничено движение поездов по красной линии метро: как работает подземка
Киев • УНН
В Киеве движение поездов по красной линии метро осуществляется с ограничениями из-за воздушной тревоги. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Политехнический институт", а также от "Арсенальной" до "Академгородка".
В Киеве движение поездов по красной линии метро осуществляется с ограничениями. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Движение поездов по "красной" линии осуществляется: в направлении центра между станциями "Академгородок" и "Политехнический институт", в направлении выезда из города между станциями "Арсенальная" до станции "Академгородок". Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытии
