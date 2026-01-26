В Киеве ограничено движение поездов по красной линии метро: как работает подземка

В Киеве движение поездов по красной линии метро осуществляется с ограничениями. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Движение поездов по "красной" линии осуществляется: в направлении центра между станциями "Академгородок" и "Политехнический институт", в направлении выезда из города между станциями "Арсенальная" до станции "Академгородок". Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытии - говорится в сообщении.

