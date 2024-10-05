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У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА

У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА

Київ • УНН

 • 18336 перегляди

У Києві 5 жовтня зафіксовано низький рівень забруднення повітря, повідомила КМДА. Середній рівень забруднення спостерігався лише на Харківському шосе та вулиці Архітектора Вербицького на лівому березі.

У Києві станом на ранок 5 жовтня рівень забрудненості повітря низький, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.

Станом на 08:00 5 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі

- повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

При цьому на лівому березі спостерігався середній рівень забрудненості на Харківському шосе та на вулиці Архітектора Вербицького.

Забруднення повітря в столиці збережеться до кінця тижня04.10.24, 14:06 • 17844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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