У Києві на ранок низький рівень забруднення повітря - КМДА
Київ • УНН
У Києві 5 жовтня зафіксовано низький рівень забруднення повітря, повідомила КМДА. Середній рівень забруднення спостерігався лише на Харківському шосе та вулиці Архітектора Вербицького на лівому березі.
У Києві станом на ранок 5 жовтня рівень забрудненості повітря низький, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.
Станом на 08:00 5 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі
При цьому на лівому березі спостерігався середній рівень забрудненості на Харківському шосе та на вулиці Архітектора Вербицького.
Забруднення повітря в столиці збережеться до кінця тижня04.10.24, 14:06 • 17844 перегляди