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У Києві ліквідовано пожежі трав'яного настилу в трьох районах: площа пожеж - 1,63 гектара

У Києві ліквідовано пожежі трав'яного настилу в трьох районах: площа пожеж - 1,63 гектара

Київ • УНН

 • 25105 перегляди

Рятувальники загасили займання трав'яного настилу в Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах Києва. Загальна площа пожеж склала 1,63 гектара, ДСНС нагадує про відповідальність за самовільне спалювання сухої рослинності.

У Києві рятувальники ліквідували пожежі в трьох районах міста. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У столиці рятувальники оперативно ліквідували займання трав'яного настилу в Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах. Загальна площа пожеж склала 1,63 гектара.

Нагадаємо

Увага! Самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків є серйозним правопорушенням. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність, а у складніших випадках – кримінальна.

Будьте свідомими та обережними! У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.

На Київщині рятувальники гасять масштабні лісові пожежі 07.09.24, 20:40 • 24010 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКримінал та НП

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