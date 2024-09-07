На Київщині рятувальники гасять масштабні лісові пожежі
Київ • УНН
У Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах Києва горить трав'яний настил. Рятувальники ліквідовують пожежі на загальній площі понад 16 000 кв. м.
У трьох районах Києва рятувальники ліквідовують пожежі в екосистемах. Горить трав'яний настил в Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах. Про це заявило Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, передає УНН.
Деталі
Зокрема, у Деснянському районі за однією з адрес загоряння ліквідовано на площі 500 кв. м, за іншою — рятувальники локалізували займання на площі 1500 кв. м.
Також у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували загоряння трав'яного настилу на площі 300 кв. м.
В Оболонському районі за двома адресами ліквідовують пожежу в екосистемах: за першою адресою на площі 10 000 кв. м, за іншою — 4000 кв. м
У ДСНС нагадали, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у складних випадках – кримінальна відповідальність. Штраф для громадян становить від 3060 до 6120 грн, для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 грн.
82-річна жінка загинула під час випалювання сухостою на Київщині05.09.24, 14:59 • 12080 переглядiв