На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

  •  68846 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  65366 просмотра
Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

  •  68982 просмотра
Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

  •  75879 просмотра
Удар по складу боеприпасов в воронежской области уничтожил выпрошенные москвой у КНДР ракеты - ЦПД СНБО

Удар по складу боеприпасов в воронежской области уничтожил выпрошенные москвой у КНДР ракеты - ЦПД СНБО

  •  40187 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  129229 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  154813 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  153549 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  216182 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  202427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

  •  110767 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  94661 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  106789 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  109842 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  126462 просмотра
Актуальное
На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 17:40  •  931 просмотра

Read in English

В Деснянском, Дарницком и Оболонском районах Киева горит травяной настил. Спасатели ликвидируют пожары на общей площади более 16 000 кв. м.

В трех районах Киева спасатели ликвидируют пожары в экосистемах. Горит травяной настил в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах. Об этом заявило Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.

Детали

В частности, в Деснянском районе по одному из адресов возгорание ликвидировано на площади 500 кв. м, по другому - спасатели локализовали возгорание на площади 1500 кв. м.

Также в Дарницком районе пожарные ликвидировали возгорание травяного настила на площади 300 кв. м.

В Оболонском районе по двум адресам ликвидируют пожар в экосистемах: по первому адресу на площади 10 000 кв. м, по другому - 4000 кв. м

- резюмировали спасатели. 

В Оболонском районе по двум адресам ликвидируют пожар в экосистемах: по первому адресу на площади 10 000 кв. м, по другому - 4000 кв. м.

В ГСЧС напомнили, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и в сложных случаях - уголовная ответственность. Штраф для граждан составляет от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

82-річна жінка загинула під час випалювання сухостою на Київщині5 сентября 2024, 11:59 • 11331 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

КиевКриминал и ЧП
Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
  •  11253 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
  •  27018 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
  •  43223 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
  •  43589 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
  •  58346 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
  •  55189 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
  •  110766 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
  •  101448 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
6 сентября 2024, 13:29  •  105303 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 10:10  •  106931 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Популярные

Удар по складу боеприпасов в воронежской области уничтожил выпрошенные москвой у КНДР ракеты - ЦПД СНБО

Удар по складу боеприпасов в воронежской области уничтожил выпрошенные москвой у КНДР ракеты - ЦПД СНБО

  •  40187 просмотра
Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР

  •  75879 просмотра
Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

Зеленский и Мелони обсудили военную помощь Украине: Президент указал, что вооружение важно передать как можно скорее

  •  68982 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  65366 просмотра
Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

Новый глава МИД Сибига анонсировал кадровые изменения

  •  68846 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  129229 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  154813 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  153549 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  216182 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  202427 просмотра

Война

В Киеве возле ТЦК произошла стычка между военными и гражданскими: в военкомате заявили о служебном расследовании

В Киеве возле ТЦК произошла стычка между военными и гражданскими: в военкомате заявили о служебном расследовании

  •  8143 просмотра
В Ивано-Франковске вводят ежедневную общегородскую минуту памяти

В Ивано-Франковске вводят ежедневную общегородскую минуту памяти

  •  9405 просмотра
В результате авиаудара рф на Харьковщине стало несколько пожаров: спасатели показали последствия

В результате авиаудара рф на Харьковщине стало несколько пожаров: спасатели показали последствия

  •  11280 просмотра
«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

  •  17329 просмотра
Латвия проведет саммит коалиции дронов в поддержку Украины

Латвия проведет саммит коалиции дронов в поддержку Украины

  •  12912 просмотра

политика

Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

  •  4162 просмотра
«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

  •  17329 просмотра
Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

  •  17729 просмотра
Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

  •  27328 просмотра
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

  •  26607 просмотра

Война

В Киеве возле ТЦК произошла стычка между военными и гражданскими: в военкомате заявили о служебном расследовании

В Киеве возле ТЦК произошла стычка между военными и гражданскими: в военкомате заявили о служебном расследовании

  •  8143 просмотра
В Ивано-Франковске вводят ежедневную общегородскую минуту памяти

В Ивано-Франковске вводят ежедневную общегородскую минуту памяти

  •  9405 просмотра
В результате авиаудара рф на Харьковщине стало несколько пожаров: спасатели показали последствия

В результате авиаудара рф на Харьковщине стало несколько пожаров: спасатели показали последствия

  •  11280 просмотра
«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

  •  17329 просмотра
Латвия проведет саммит коалиции дронов в поддержку Украины

Латвия проведет саммит коалиции дронов в поддержку Украины

  •  12912 просмотра

политика

Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

Шольц считает, что украинские беженцы должны быстрее трудоустроиться в Германии

  •  4162 просмотра
«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

  •  17329 просмотра
Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии

  •  17729 просмотра
Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов

  •  27328 просмотра
Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

Санкции против рф и ПВО: за день глава МИД Сибига провел переговоры с 13 партнерами Украины

  •  26607 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  80511 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  75944 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  70929 просмотра

Экономика

В Украине завтра не планируют отключение света

В Украине завтра не планируют отключение света

  •  11197 просмотра
В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

  •  23328 просмотра
"Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

"Тревожный шаг": Хельсинкская комиссия при Конгрессе США отреагировала на решение МВФ отправить миссию в рф

  •  19860 просмотра
Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

Алиев: к Азербайджану обратились по поводу продолжения транзита газа через Украину

  •  22061 просмотра
Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

Графиков отключений не предвидится, враг атаковал объекты энергетики в 4 областях - Минэнерго

  •  65375 просмотра

Киев

На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

  •  1032 просмотра
Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА

Сбитые «шахеды» могли быть направлены на правительственный квартал - КГВА

  •  26686 просмотра
Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

  •  30610 просмотра
Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

  •  27198 просмотра
Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

Ночная атака российских дронов на Киев: все беспилотники уничтожены силами ПВО

  •  44635 просмотра