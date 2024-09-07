На Киевщине спасатели тушат масштабные лесные пожары

В трех районах Киева спасатели ликвидируют пожары в экосистемах. Горит травяной настил в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах. Об этом заявило Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.

Детали

В частности, в Деснянском районе по одному из адресов возгорание ликвидировано на площади 500 кв. м, по другому - спасатели локализовали возгорание на площади 1500 кв. м.

Также в Дарницком районе пожарные ликвидировали возгорание травяного настила на площади 300 кв. м.

В Оболонском районе по двум адресам ликвидируют пожар в экосистемах: по первому адресу на площади 10 000 кв. м, по другому - 4000 кв. м - резюмировали спасатели.

В Оболонском районе по двум адресам ликвидируют пожар в экосистемах: по первому адресу на площади 10 000 кв. м, по другому - 4000 кв. м.

В ГСЧС напомнили, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и в сложных случаях - уголовная ответственность. Штраф для граждан составляет от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

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